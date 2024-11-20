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В небе над Ростовской областью сбили два беспилотника

Вечером во вторник на Дону уничтожили два БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской областью вечером во вторник, 19 ноября, было уничтожено два БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Сначала стало известно о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и последствий на земле. Однако чуть позже появилось сообщение о еще одной отраженной атаке БПЛА в регионе.

— По данным Минобороны РФ по состоянию на 21:30 в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку, — уточнил Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на вторник на Дону было уничтожено 11 дронов в Мясниковском, Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском и Белокалитвинском районах. Известно, что из-за падения беспилотника в Белокалитвинском районе пострадал водитель грузовика. Мужчина был госпитализирован.