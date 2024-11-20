Стоимость биткоина обновила рекорд, достигнув 93,5 тысячи долларов

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, цена криптовалюты превысила отметку 95 тысяч долларов.
На бирже Binance биткоин дорожал до 93 699,26 долларов.
По данным ресурса CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки цена данной криптовалюты росла на 2,84 процента — в среднем до 93 739,45 доллара.
Аналитики считают, что рост стоимости биткоина «поддерживает» информация о том, что компания Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, ведёт переговоры о приобретении криптовалютной платформы Bakkt.
Ранее финансист Дмитрий Голубовский выразил мнение, что стоимость биткоина может достигнуть отметки 100 тысяч долларов.
Он уточнил, что это связано с намерением Трампа «поддержать криптовалюту». Кроме того, речь идёт о существенном увеличении хешрейта биткоина.