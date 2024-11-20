В школах Украины решили ограничить использование русского языка вне уроков

Согласно законопроекту, учителям запрещается переходить на русский язык на переменах, в столовой или при личном общении на территории школы, так как это считается продолжением рабочего времени. Им также рекомендуется проводить разъяснительные мероприятия и делать замечания детям, использующим русский язык.