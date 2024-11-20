В школах Украины решили ограничить использование русского языка вне уроков

Законопроект 12086, посвященный обязательному использованию украинского языка школьниками и учителями даже во время перемен, предусматривает ряд нововведений.
Как сообщает «Судебно-юридическая газета», в документе вводится понятие «украинскоязычной среды», которую должны создавать и поддерживать сотрудники учебных заведений, ученики и их родители.
Согласно законопроекту, учителям запрещается переходить на русский язык на переменах, в столовой или при личном общении на территории школы, так как это считается продолжением рабочего времени. Им также рекомендуется проводить разъяснительные мероприятия и делать замечания детям, использующим русский язык.
Родители, в свою очередь, обязаны участвовать в формировании и поддержании украиноязычной атмосферы в школе.
Кроме того, Кабинет министров и другие исполнительные органы должны будут разработать методику оценки «речевых компетенций» учащихся, что станет дополнительной мерой контроля за реализацией законопроекта. Автора документа, нардепа Наталью Пипу, цитируют как инициатора этих изменений.
Ранее сообщалось, как главный тренер украинской футбольной сборной Сергей Ребров на пресс-конференции перед матчем Лиги наций УЕФА против Албании отказался говорить на русском языке.