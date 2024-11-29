Национальный проект «Экономика данных» в России в 2024 году

Основополагающие идеи, важные задачи, даты реализации и расходы — разбираемся в статье с нюансами нового национального проекта «Экономика данных» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Экономика данных»
Сейчас проект только в стадии разработки, однако его основной смысл уже понятен. Он представит собой своего рода сиквел национальной программы «Цифровая экономика», дата завершения которой — 31 декабря 2024 года.
По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, в итоге Россия должна обрести технологический суверенитет и активно начать продвигать отечественные IT-решения. Кроме того, этот нацпроект в будущем позволит внедрить в сферах экономики, органов власти, социальной области и не только свежие методы работы с интеграцией управления на базе данных, повысить отечественные навыки в логистике, дистанционном обучении, телемедицине и оказании государственных услуг, поспособствовать формированию единой цифровой инфраструктуры для госуправления.
Куратором нацпроекта «Экономика данных» определен зампред российского правительства Дмитрий Григоренко.
Указ президента РФ
Первый раз информация о решении запустить новый национальный проект под названием «Экономика данных» прозвучала из уст российского главы Владимира Путина в июле 2023 года во время форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». А спустя семь месяцев, 29 февраля 2024-го, лидер государства, озвучивая Послания Федеральному собранию, заявил о его старте с 1 января 2025 года.
Цели и основные задачи проекта «Экономика данных»
Предварительно выделяют шесть первостепенных задач и также шесть крайне важных целей.
Задачи:
- создать условия для практически стопроцентной гарантии безопасности в цифровой среде и непрерывного доступа к Сети;
- обучить высококвалифицированные кадры для IT-сектора;
- повысить цифровую грамотность населения;
- добиться цифрового государственного управления при помощи больших данных;
- нарастить потенциал российских онлайн-сервисов, программных обеспечений, новейших технологических открытий и искусственного интеллекта;
- сфокусироваться на новаторских разработках в области квантовых вычислений.
Цели:
- добиться в объеме оборота экономики данных результата 800 миллиардов рублей;
- приплюсовать к валовому внутреннему продукту 11 триллионов рублей с помощью использования искусственного интеллекта;
- помочь уверенно зарекомендовать себя на рынке не менее чем тысячи IT-стартапам;
- породить около двух тысяч новейших решений и продуктов;
- обучить более 850 тысяч квалифицированных работников;
- увеличить скорость отклика государственных сервисов на 25%.
Сроки реализации проекта «Экономика данных»
Планируется дать старт 1 января 2025 года. Подведение итогов ожидается 31 декабря 2030-го.
Направления нацпроекта «Экономика данных»
Предполагается включить в структуру восемь федеральных программ.
- «Интернет».
- «Инфраструктура кибербезопасности».
- «Кадры для цифровой трансформации».
- «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».
- «Цифровое государственное управление».
- «Отечественные решения».
- «Искусственный интеллект».
- «Прикладные исследования и перспективные разработки».
1. Интернет
Основные задачи — спроектировать и внедрить в жизнь низкоорбитальную спутниковую группировку для достижения бесперебойного доступа к интернету в каждом уголке России, изобрести сеть 5G/IMT-2020 и ввести в эксплуатацию базовые станции 5G-Ready в городах с больше чем миллионом человек.
2. Инфраструктура кибербезопасности
Основные задачи — создать онлайн-сервисы обмена информацией, которые максимально защитят от столкновения с мошенниками и DDoS-атаками, разработать отечественные антивирусы.
3. Кадры для цифровой трансформации
Основные задачи — дать высококвалифированные знания кадрам сферы цифровой экономики и развить в них неподражаемые умения, повысить цифровую грамотность граждан.
4. Цифровые платформы в отраслях социальной сферы
Основные задачи — интегрировать в онлайн-контакты государственных структур с гражданами большое число технологичных сервисов, таких как роботы, геоинформационные системы и биометрия, повысить удовлетворенность населения переходом на получение услуг в электронном виде.
5. Цифровое государственное управление
Основные задачи — создать единые интернет-нишу, ведомственные центры обработки данных и электронного документооборота для цифровизации государственного управления.
6. Отечественные решения
Основные задачи — перевести операторов связи на российские базовые станции, подстегнуть желание бизнеса работать с отечественными программными обеспечениями и IT-решениями, повысить мощности коммерческих дата-центров.
7. Искусственный интеллект
Основная задача — интегрировать ИИ-разработки во все отрасли российской экономики и в каждую сферу гражданского общества.
8. Прикладные исследования и перспективные разработки
Основные задачи — использовать квантовые технологии в анализе и лечении недугов мозга, суперточной диагностике болезней.
Источники бюджета нацпроекта «Экономика данных»: меры поддержки
Обратимся к информации из Пояснительной записки к федеральному бюджету на 2025−2027 годы, которая была опубликована в конце сентября 2024-го. Итак, в ближайшие три года на достижение целей национального проекта «Экономика данных» планируется потратить 457,8 миллиарда рублей. Что по разделению средств по федеральным программам?
- «Интернет» — 72,696 миллиарда рублей.
- «Инфраструктура кибербезопасности» — 12,626 миллиарда рублей.
- «Кадры для цифровой трансформации» — 49,287 миллиарда рублей.
- «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» — 54,658 миллиарда рублей.
- «Цифровое государственное управление» — 201,868 миллиарда рублей.
- «Отечественные решения» — 25,9 миллиарда рублей.
- «Искусственный интеллект» — 25,882 миллиарда рублей.
- «Прикладные исследования и перспективные разработки» — 14,883 миллиарда рублей.
Кроме основного источника финансирования — федерального бюджета, существуют планы прибегнуть к дополнительным сборам. К примеру, предлагается ввести обязательные отчисления для бизнесменов из рекламной сферы. Размер такого сбора может варьироваться от двух до пяти процентов от квартальной прибыли.
Что нужно запомнить о нацпроекте «Экономика данных»
Что ж, вот и разобрались в планируемых нюансах. Подытожим основную информацию о нацпроекте «Экономика данных», которую необходимо знать каждому уважающему себя гражданину России.
- Сейчас только в стадии разработки.
- Представляет собой своего рода сиквел нацпроекта «Цифровая экономика».
- Куратором определен зампред российского правительства Дмитрий Григоренко.
- Главенствующие фокусы — обрести технологический суверенитет и активно начать продвигать отечественные IT-решения.
- Планируется к реализации с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030-го.
- Включает в себя восемь федеральных программ — «Интернет», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Искусственный интеллект» и «Прикладные исследования и перспективные разработки».
- В ближайшие три года на него планируется потратить 457,8 миллиарда рублей.