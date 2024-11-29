Национальный проект «Экономика данных» в России в 2024 году

По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, в итоге Россия должна обрести технологический суверенитет и активно начать продвигать отечественные IT-решения. Кроме того, этот нацпроект в будущем позволит внедрить в сферах экономики, органов власти, социальной области и не только свежие методы работы с интеграцией управления на базе данных, повысить отечественные навыки в логистике, дистанционном обучении, телемедицине и оказании государственных услуг, поспособствовать формированию единой цифровой инфраструктуры для госуправления.