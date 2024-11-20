CNN: в США подтвердили удар ракетами ATACMS по Брянской области

Два чиновника из Соединённых Штатов подтвердили, что Вооружённые силы Украины применили американские дальнобойные ракеты ATACMS для атаки на Брянскую область, сообщает CNN.
«По словам двух официальных лиц США, Украина нанесла удар с помощью ракет ATACMS американского производства», — говорится в материале.
Агентство Reuters также обнародовало материал об ударе ВСУ по Брянской области. В публикации сказано, что применение ATACMS по территории РФ подтвердил ещё один чиновник из США.
Напомним, в ночь 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.
В Минобороны РФ заявили, что пять из них были сбиты, ещё одна ракета получила повреждения.
Ранее британская газета The Times сообщила, что у Киева есть около 50 американских ракет ATACMS производства Соединённых Штатов. В публикации подчёркивается, что речь идёт о дефиците таких снарядов.