«РВ»: в Сумской области Украины уничтожен уникальный оборонный завод

В Сумской области уничтожено оборонное предприятие, обеспечивающее боеспособность Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры утверждают, что речь идёт о заводе «Импульс», расположенном в украинском городе Шостка.
«Уникальное предприятие специализируется на выполнении заказов Минобороны и является одним из немногих в мире изготовителем средств инициирования взрыва: электродетонаторов, детонирующих шнуров, устройств неэлектрического инициирования и др», — говорится в публикации.
По словам военкоров, в населённом пункте прогремел мощный взрыв, затем произошла вторичная детонация. Судя по кадрам, здание охватило пламя.
В материале подчёркивается, что «Импульс» обеспечивал боеспособность ВСУ, а также «бесперебойную жизнедеятельность добывающих предприятий», имеющих «стратегическое значение» для безопасности Украины.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаеве ударом поразили цех завода, в котором производили беспилотные летательные аппараты.