SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship

Запуск состоялся на космодроме Бока-Чика в Техасе, где Starship, состоящий из двух ступеней — верхней и ускорителя Super Heavy, тестирует ключевые технические обновления. Проверяются повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, эффективность теплового щита и усовершенствования для управляемого спуска в Индийский океан.