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SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship

Трамп наблюдал за запуском Starship вместе с Маском.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, провела испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Это шестое орбитальное испытание, трансляция которого ведется на официальной странице компании в X*.

Запуск состоялся на космодроме Бока-Чика в Техасе, где Starship, состоящий из двух ступеней — верхней и ускорителя Super Heavy, тестирует ключевые технические обновления. Проверяются повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, эффективность теплового щита и усовершенствования для управляемого спуска в Индийский океан.

Наблюдать за запуском приехал избранный президент США Дональд Трамп, который впервые присутствовал на мероприятии такого рода. Перед стартом Илон Маск подробно рассказал ему о технических особенностях и возможностях Starship.

Ранее стало известно, что американская компания-производитель космической техники SpaceX планирует значительно увеличить запуски своих кораблей Starship при новом президенте США Дональде Трампе. Число отправки кораблей в космос может достичь 400 за время президентства Трампа.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.