Посольство Японии упростило оформление туристических виз для россиян

Посольство Японии в Москве упростило процедуру оформления туристических виз для россиян, исключив из списка необходимых документов подтверждение бронирования и оплаты отелей. Эта информация опубликована на официальном сайте дипломатического представительства.
Хотя пункт об обязательной оплате брони был удален, на сайте Генерального консульства Японии в России он пока остается.
Для получения визы россиянам по-прежнему необходимо предоставить документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, загранпаспорт, копию внутреннего паспорта, бронь авиабилетов и заполненную визовую анкету.
Посольство также напоминает, что подача заявления должна происходить в представительстве, ответственном за регион проживания заявителя. При соблюдении всех требований виза выдается на четвертый рабочий день после подачи документов.
Между тем граждане России начали отменять туры в Абхазию на предстоящее лето в связи с проходящими там протестами и политической нестабильностью.