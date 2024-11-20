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Посольство Японии упростило оформление туристических виз для россиян

При соблюдении всех требований виза выдается на четвертый рабочий день после подачи документов.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Японии в Москве упростило процедуру оформления туристических виз для россиян, исключив из списка необходимых документов подтверждение бронирования и оплаты отелей. Эта информация опубликована на официальном сайте дипломатического представительства.

Хотя пункт об обязательной оплате брони был удален, на сайте Генерального консульства Японии в России он пока остается.

Для получения визы россиянам по-прежнему необходимо предоставить документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, загранпаспорт, копию внутреннего паспорта, бронь авиабилетов и заполненную визовую анкету.

Посольство также напоминает, что подача заявления должна происходить в представительстве, ответственном за регион проживания заявителя. При соблюдении всех требований виза выдается на четвертый рабочий день после подачи документов.

Между тем граждане России начали отменять туры в Абхазию на предстоящее лето в связи с проходящими там протестами и политической нестабильностью.