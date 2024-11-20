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Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Кроме того, губернатор заявил, что повреждена линия электропередачи.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино, ранения получил мирный житель.

Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждения получили два частных дома. Он уточнил, что выбиты окна.

Кроме того, Гладков проинформировал, что повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители трёх улиц.

«Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по заводу, который занимается производством йогуртов.