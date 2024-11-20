Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино, ранения получил мирный житель.
Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждения получили два частных дома. Он уточнил, что выбиты окна.
Кроме того, Гладков проинформировал, что повреждена линия электропередачи. Без электричества остались жители трёх улиц.
«Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по заводу, который занимается производством йогуртов.