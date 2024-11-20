Пожилая украинка, желавшая вернуться в РФ, жила в аэропорту Стамбула

Пожилая гражданка Украины Любовь Бикмухаметова провела более месяца в Международном аэропорту Стамбула, ожидая возможности попасть в Россию к своей семье. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Бикмухаметова, родившаяся в Рязани, получила украинское гражданство, когда на момент распада СССР находилась с мужем-военным в Полтаве, где он служил. После выхода мужа в отставку семья переехала в Россию, так как он отказался принимать присягу Вооруженным силам Украины. На Украину женщина вернулась только в 2021 году, чтобы забрать документы на квартиру, но российского гражданства так и не оформила.
В Москву она пыталась вернуться через Стамбул, однако, по ее словам, въезд ей запретили, и она была вынуждена остаться в транзитной зоне аэропорта. С 9 октября Бикмухаметова жила в зоне вылетов, ночуя на скамейках. Сотрудники аэропорта предоставили ей временную помощь, в том числе возможность на три дня остановиться в отеле на территории аэропорта.
Бикмухаметова пояснила, что в России у нее остался парализованный супруг, за которым она должна ухаживать. По данным турецкого агентства Anadolu, женщина считает себя россиянкой и посещала Украину только по необходимости.
После освещения этой ситуации в СМИ турецкий департамент миграции забрал Бикмухаметову из аэропорта, заявив, что займется ее вопросом. Источник отметил, что о депортации из России, как утверждают некоторые турецкие СМИ, речи не идет. Предполагается, что проблема могла возникнуть из-за выбора не того аэропорта для прилета, так как граждане Украины могут въезжать в Россию только через аэропорт Шереметьево.
Ранее сообщалось, как в одном из эпизодов турецкого сериала Deha («Гений») украинок выставили проститутками.