Пожилая украинка, желавшая вернуться в РФ, жила в аэропорту Стамбула

Бикмухаметова, родившаяся в Рязани, получила украинское гражданство, когда на момент распада СССР находилась с мужем-военным в Полтаве, где он служил. После выхода мужа в отставку семья переехала в Россию, так как он отказался принимать присягу Вооруженным силам Украины. На Украину женщина вернулась только в 2021 году, чтобы забрать документы на квартиру, но российского гражданства так и не оформила.