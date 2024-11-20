Прослушивания песен Надежды Кадышевой выросли на стримингах в семь раз

«Как именно тот или иной трек залетает в тренды? У нас всего семь нот, представьте, сколько из них сложено хитовых комбинаций за всё время. Такие комбинации всё труднее находить, так что логично обратиться к тому, что уже сделано. Но объединяет завирусившиеся треки одно — это позитивная, темповая, жизнеутверждающая музыка», — считает эксперт.