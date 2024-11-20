Прослушивания песен Надежды Кадышевой выросли на стримингах в семь раз

«Я это связываю с тем, что начал вируситься в социальных сетях ее “Веночек”, — объяснил Сергей Балдин.
По его словам, в России и в мире поменялся сценарий потребления музыки — сейчас о ней чаще всего узнают из социальных сетей. Блогеры используют фрагменты треков в коротких видео, ставят их звуком.
«Как именно тот или иной трек залетает в тренды? У нас всего семь нот, представьте, сколько из них сложено хитовых комбинаций за всё время. Такие комбинации всё труднее находить, так что логично обратиться к тому, что уже сделано. Но объединяет завирусившиеся треки одно — это позитивная, темповая, жизнеутверждающая музыка», — считает эксперт.
На волне хайпа Надежда Кадышева запустила конкурс ремиксов на сайте PromoDJ. Среди опубликованных там работ «Веночек» на любой музыкальный вкус — рок-версия, драм-н-бэйс, дабстеп, диско. А один из авторов пофантазировал о том, как бы звучали эти народные мотивы, если бы Надежда и Григорий Кадышевы спели его вместе с Modern Talking.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 20 ноября, в 10:00:
Поднимите мне «реки»: Кадышева объявила конкурс ремиксов на «Плывет веночек».