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Бразильская ведущая Ана Мария Брага назвала Байдена «бен Ладеном» из США

На оговорку обратил внимание коллега телеведущей.

Источник: Аргументы и факты

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага, комментируя мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, допустила оговорку и назвала действующего американского лидера Джо Байдена «бен Ладеном».

Ведущая комментировала видео, на котором запечатлено, как фотографировались участники саммита.

«Серия официальных фотографий. Нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала Ана Мария Брага.

На оговорку обратил внимание коллега телеведущей. После этого бразильские журналисты рассмеялись, а также отметили, что ошибка связана со «сложностями ранних эфиров».

Саммит лидеров «Большой двадцатки» проходит в Рио-де-Жанейро. Лидеры государств G20 уже приняли декларацию по итогам встречи. Делегацию Российской Федерации возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее политический обозреватель Хироси Охара заявил, что Вашингтон в своё время также поддерживал лидера «Аль-Каиды»*, как сейчас поддерживает Зеленского, но в настоящее время бен Ладена считают в Соединённых Штатах кровавым террористом. Эксперт подчеркнул, что Зеленский может повторить судьбу бен Ладена.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.