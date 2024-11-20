Ранее политический обозреватель Хироси Охара заявил, что Вашингтон в своё время также поддерживал лидера «Аль-Каиды»*, как сейчас поддерживает Зеленского, но в настоящее время бен Ладена считают в Соединённых Штатах кровавым террористом. Эксперт подчеркнул, что Зеленский может повторить судьбу бен Ладена.