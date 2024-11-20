В РФ предложили сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФ

Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности владельца не менее пяти лет. Для имущества, полученного в наследство, по договору дарения от близких родственников, через приватизацию или по договору пожизненного содержания с иждивением, минимальный срок составляет три года. Дополнительно, освобождение от налога возможно только при отсутствии у владельца другого жилого помещения, за исключением недвижимости, купленной за 90 дней до продажи объекта.