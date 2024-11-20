В РФ предложили сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФ

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили законопроект, который сокращает минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи. Документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предполагает уменьшение этого срока с пяти до трех лет.
Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности владельца не менее пяти лет. Для имущества, полученного в наследство, по договору дарения от близких родственников, через приватизацию или по договору пожизненного содержания с иждивением, минимальный срок составляет три года. Дополнительно, освобождение от налога возможно только при отсутствии у владельца другого жилого помещения, за исключением недвижимости, купленной за 90 дней до продажи объекта.
В новой инициативе предлагается установить минимальный срок владения в три года для всех случаев. Для объектов, полученных в наследство или по договору дарения от членов семьи или близких родственников, срок сократится до одного года. В других ситуациях, предусмотренных Налоговым кодексом, минимальный период будет составлять два года.
Как отметил Нилов, существующие нормы вынуждают граждан ждать пять лет, чтобы продать недвижимость без налога, что снижает трудовую мобильность населения и замедляет поступление средств от сделок с жильем в экономику.
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