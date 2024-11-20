Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 20 ноября

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, сообщает Белгидромет.
Минск. Облачно. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Брест. Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.