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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 20 ноября

В среду, 20 ноября, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра по стране могут достигать 15 −20 м/с.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Смартпресс

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, сообщает Белгидромет.

Минск. Облачно. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест. Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель. Преобладание облачной погоды. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь) (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +6..+8°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.