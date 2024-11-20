Хабаровский «Амур» приобрёл права на американского вратаря «Куньлунь Рэд Стар»

— Что касается Джурусика, то мы пообщались с ним и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в Континентальной хоккейной лиге. Из-за разногласий по новому контракту с «Куньлунем» Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну, а в уровне его квалификации сомнений нет, — уточнил Вадим Покотило.