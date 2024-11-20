Хабаровский «Амур» приобрёл права на американского вратаря «Куньлунь Рэд Стар»

Тренерский штаб хоккейного клуба «Амур» посчитал одной из важнейших задач для спасения команды, которая занимает сейчас последнее место в турнирной таблице КХЛ, усиление вратарской линии. Менеджмент нашёл вариант с американским голкипером Мэттом Джурусиком, который неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе китайского «Куньлунь Ред Стар», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока — это отличный шанс, который нельзя было упускать, прокомментировал решение генеральный менеджер хоккейного клуба «Амур» Вадим Покотило.
В качестве компенсации за вратаря хабаровчане передали китайской команде права на словенца Яна Дрозга. Руководство «Амура» пыталось найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант.
— Что касается Джурусика, то мы пообщались с ним и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в Континентальной хоккейной лиге. Из-за разногласий по новому контракту с «Куньлунем» Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну, а в уровне его квалификации сомнений нет, — уточнил Вадим Покотило.
Также он добавил, что администрация клуба уже занимается оформлением необходимых документов и руководство ожидает, что в начале декабря американский вратарь сможет дебютировать за «Амур».