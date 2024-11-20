Два новых участка в НСО получили статус перспективных туристических зон

В настоящее время общий список земельных участков и территорий Новосибирской области с туристическим потенциалом включает 26 позиций. Напомним, что текущий год демонстрирует значительный рост туристического потока в регионе. По данным ЕМИСС, за семь месяцев текущего года число туристических поездок превысило 1,6 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.