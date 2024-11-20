Два новых участка в НСО получили статус перспективных туристических зон

В Новосибирской области продолжается активное развитие туристической инфраструктуры. На последнем заседании регионального оперативного штаба по развитию сервиса «Земля для туризма» было принято решение о включении в список перспективных туристических зон ещё двух земельных участков, сообщают на сайте «infopro54.ru».
Первый участок, площадью 362 га, расположен в Чановском районе вблизи озера Карачи, известного своими лечебными грязями и водами. Озеро находится в 400 км от Новосибирска и отличается небольшой глубиной (не более 2 метров).
Второй участок, площадью 55 га, расположен вдоль озера Довольное, источника минеральной йодобромной воды, по своим характеристикам сравнимой с водами известных курортов. Озеро Довольное находится в 280 км от Новосибирска.
В настоящее время общий список земельных участков и территорий Новосибирской области с туристическим потенциалом включает 26 позиций. Напомним, что текущий год демонстрирует значительный рост туристического потока в регионе. По данным ЕМИСС, за семь месяцев текущего года число туристических поездок превысило 1,6 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.