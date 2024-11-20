В Новосибирске разработали двигатель для конвекционной печи в самолете

По словам Топоркова, в ближайшее время в вузе будут изготовлены еще пять опытных образцов двигателя. Также планируются приемочные испытания изделия в составе конвекционной печи. «В дальнейшем заказчик планирует внедрять в производство разработанные нами двигатели», — добавил директор инжинирингового центра вуза.