В Новосибирске разработали двигатель для конвекционной печи в самолете

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали отечественный двигатель для конвекционной печи авиалайнеров, которая используется для подогрева пищи на борту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Поскольку конвекционная печь, где пища подогревается с помощью горячего воздуха, достаточно компактна, к разработке предъявлялись жесткие требования, касающиеся габаритов изделия. Мы изготовили активную часть электродвигателя — сердечник статора, обмотку, ротор, только магниты заказывали в Китае», — цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника» НГТУ Дмитрия Топоркова.
Ученые разработали двигатель по заказу Омского НИИ приборостроения. После изготовления прибора инженеры провели испытания на стенде в университете. Исследователи проверили, что двигатель выходит на нужную частоту вращения, способен выдавать необходимую механическую мощность.
По словам Топоркова, в ближайшее время в вузе будут изготовлены еще пять опытных образцов двигателя. Также планируются приемочные испытания изделия в составе конвекционной печи. «В дальнейшем заказчик планирует внедрять в производство разработанные нами двигатели», — добавил директор инжинирингового центра вуза.
Конвекционная печь — это оборудование для приготовления пищи, основанное на принципе конвекции, который обеспечивает равномерное тепловое воздействие на продукты путем циркуляции горячего воздуха. Использование открытого огня или микроволновых печей в самолетах не допускается из соображений безопасности.
Омский НИИ приборостроения является главным в стране разработчиком систем радиосвязи для нужд ВМФ, ВКС, внешней разведки, погранвойск и спецслужб.