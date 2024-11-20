В США обнаружили новые свидетельства непостоянства свойств темной энергии

Профессор Ишак-Бушаки и другие ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны при помощи установки DESI за первый год наблюдений после начала работы этого инструмента в октябре 2019 года. За это время данный научный прибор измерил рекордно большое число спектров далеких галактик, в том числе большого числа объектов, которые мы видим в том состоянии, в котором они находились в первые эпохи существования Вселенной.