Экспериментальные ветрогенераторы появятся в трёх районах Хабаровского края

По словам министра энергетики Хабаровского края Германа Тютюкова, мощность ветряных электростанций, которые планируется построить в регионе, может составить одну тысячу мегаватт, что составляет около половины от общей мощности энергосистемы субъекта. После запуска установок в районах специалисты проведут анализ ветровой нагрузки и других условий для их успешной эксплуатации. В общей сложности эксперимент продлится около полугода.