Экспериментальные ветрогенераторы появятся в трёх районах Хабаровского края

Ванинский, Советско-Гаванский и Бикинский районы Хабаровского края рассматриваются как пилотные для установки там ветрогенераторов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, монтаж энергоустановок в муниципалитетах должен начаться уже в первом квартале 2025 года. С помощью ветряков в регионе хотят частично закрыть вопрос с прогнозируемым дефицитом электричества.
По словам министра энергетики Хабаровского края Германа Тютюкова, мощность ветряных электростанций, которые планируется построить в регионе, может составить одну тысячу мегаватт, что составляет около половины от общей мощности энергосистемы субъекта. После запуска установок в районах специалисты проведут анализ ветровой нагрузки и других условий для их успешной эксплуатации. В общей сложности эксперимент продлится около полугода.
Напомним, что вопрос развития ветрогенерации на прошедшем в этом году Восточном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсуждал с генеральным директором АО «Русатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым. Тогда в качестве перспективных районов региона для размещения ветряков отмечались Амурский и Ванинский районы.
Отметим, что на сегодняшний день мощность энергосистемы Хабаровского края оценивается в 2 269 мегаватт. С учётом строительства новых энергоёмких объектов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, развития сельскохозяйственных предприятий, данного объёма может не хватить.