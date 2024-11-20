Новосибирский дворник выиграл 24 млн руб в лотерею

Как сообщает портал VN.ru, житель Новосибирска Константин Охременко выиграл в лотерею 24 миллиона рублей. Известно, что в моментальных лотереях он участвует уже два года, и ему удавалось выиграть только 2 тысячи рублей.
«В тот день я купил 10 билетов. Взял по несколько штук сверху, снизу и из середины пачки», — поделился миллионер.
Константин Викторович работает дворником, свободное время он проводит с семьей, с которой и решил разделить свой выигрыш.
«Раз мне так повезло, то я хочу, чтобы это радостное событие не только принесло пользу мне, но и моим родным. Поэтому в первую очередь помогу близким финансово. На остальную сумму сделаю к своему дому пристройку», — рассказал Константин.
Напомним, что за лето жители Новосибирска выиграли в лотереях 4 млн рублей.