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Новосибирский дворник выиграл 24 млн руб в лотерею

24 миллиона рублей выиграл дворник из Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал VN.ru, житель Новосибирска Константин Охременко выиграл в лотерею 24 миллиона рублей. Известно, что в моментальных лотереях он участвует уже два года, и ему удавалось выиграть только 2 тысячи рублей.

«В тот день я купил 10 билетов. Взял по несколько штук сверху, снизу и из середины пачки», — поделился миллионер.

Константин Викторович работает дворником, свободное время он проводит с семьей, с которой и решил разделить свой выигрыш.

«Раз мне так повезло, то я хочу, чтобы это радостное событие не только принесло пользу мне, но и моим родным. Поэтому в первую очередь помогу близким финансово. На остальную сумму сделаю к своему дому пристройку», — рассказал Константин.

Напомним, что за лето жители Новосибирска выиграли в лотереях 4 млн рублей.