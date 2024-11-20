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Депутат Госдумы Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращённым

В конце декабря россиян ждёт шестидневная рабочая неделя.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов рассказал, что суббота, 28 декабря, будет обычным рабочим днём, сообщает РИА Новости.

Он ответил на вопрос о том, будет ли в этот день установлена сокращённая продолжительность рабочего времени.

Нилов уточнил, что россияне будут отдыхать понедельник, 30 декабря.

«28 декабря — не сокращённый рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — заявил парламентарий.

Он также напомнил об инициативе ЛДПР, согласно которой выходным днём может стать 31 декабря. Нилов добавил, что в случае принятия данного законопроекта, 28 декабря могло бы стать выходным.

Напомним, после завершения шестидневной рабочей недели в конце декабря у россиян будет длинный перерыв на отдых, который продлится 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Вторник, 31 декабря, объявлен выходным за счёт переноса дня отдыха с 7 января.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, как пережить шестидневную рабочую неделю.