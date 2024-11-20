Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сибирь» подписал контракт с новым нападающим из «Торпедо»

Договор будет действовать до конца сезона.

Источник: ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» подписал контракт с 30-летним нападающим Антоном Берелёвым. Договор с хоккеистом будет действовать до конца этого сезона КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Антон Берелёв является воспитанником школы «СКА-Петергоф». Свою карьеру начинал в Чехии в молодёжных командах «Кобра», Прага, «Летци Летняны» и «Славия». В ВХЛ выступал за «Динамо» Санкт-Петербург и «Югру». Также играл за румынский клуб «Чиксереда» и немецкий «Крефельд Пингвин».

В КХЛ провёл два сезона в «Адмирале» и «Торпедо».

Ранее мы писали, что ХК «Сибирь» примет участие в первом чемпионате КХЛ в формате 3×3.

Вячеслав Зубарев.