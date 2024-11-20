«Сибирь» подписал контракт с новым нападающим из «Торпедо»

Антон Берелёв является воспитанником школы «СКА-Петергоф». Свою карьеру начинал в Чехии в молодёжных командах «Кобра», Прага, «Летци Летняны» и «Славия». В ВХЛ выступал за «Динамо» Санкт-Петербург и «Югру». Также играл за румынский клуб «Чиксереда» и немецкий «Крефельд Пингвин».