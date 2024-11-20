В Омске школьник решил прокатиться на трамвае и потерялся

О потерявшемся ребёнке правоохранителям сообщили сотрудники отеля, куда школьник обратился за помощью. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мальчик решил прокатиться на трамвае и оказался в незнакомом районе.
Ребёнок назвал свой адрес росгвардейцам, а те доставили школьника в отдел полиции для дальнейшей передачи родителям.
Ранее мы писали о том, что росгвардейцы помогли вернуться домой мужчине с потерей памяти. Он не мог сказать, где живёт, и оказался около КПП одного из объектов топливно-энергетического комплекса.