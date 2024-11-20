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Снег будет идти в среду в Челябинской области

В среду, 20 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 20 ноября, у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Валерия, Василия, Вениамина, Георгия, Григория, Дорофея, Евгения, Елизаветы, Зосимы, Илариона, Лазаря, Максима, Михаила, Никандра, Николая, Никона, Павла, Сергея, Федора, Федота.

Между прочим, 20 ноября 2024 года отмечают Федотов день. Согласно народным приметам, сегодня нужно постирать как можно больше белья. Это позволит привлечь достаток в дом.