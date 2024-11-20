Снег будет идти в среду в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 20 ноября, у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Валерия, Василия, Вениамина, Георгия, Григория, Дорофея, Евгения, Елизаветы, Зосимы, Илариона, Лазаря, Максима, Михаила, Никандра, Николая, Никона, Павла, Сергея, Федора, Федота.
Между прочим, 20 ноября 2024 года отмечают Федотов день. Согласно народным приметам, сегодня нужно постирать как можно больше белья. Это позволит привлечь достаток в дом.