В Гидрометцентре ожидают в Омске аномальную температуру в декабре

На сайте Гидрометцентра опубликован вероятностный прогноз погоды на отопительный период 2024—2025 годов. Согласно оценке метеорологов, омичей ждёт аномально тёплый декабрь.

Средняя месячная температура выше нормы ожидается в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов. Выше, чем в декабре 2023 года, средняя месячная температура воздуха ожидается на юго-востоке Сибирского федерального округа.