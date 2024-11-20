В Гидрометцентре ожидают в Омске аномальную температуру в декабре

На сайте Гидрометцентра опубликован вероятностный прогноз погоды на отопительный период 2024—2025 годов. Согласно оценке метеорологов, омичей ждёт аномально тёплый декабрь.
Средняя месячная температура выше нормы ожидается в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов. Выше, чем в декабре 2023 года, средняя месячная температура воздуха ожидается на юго-востоке Сибирского федерального округа.
Среднемесячная температура в декабре в Омской области, согласно данным многолетних наблюдений, составляет −13,9 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на территории Сибири царит необычно высокая температура. Метеоролог назвал это следствием глобального потепления.