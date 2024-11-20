WP: Байден разрешил передать ВСУ противопехотные мины

Действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины, пишет The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от двух американских чиновников.
«Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника», — говорится в публикации.
В материале утверждается, что администрация Байдена рассматривает данный шаг как «попытку сдержать наступление сил РФ».
Чиновники из Киева якобы пообещали не использовать американские мины в «густонаселённых районах». При этом эксперты отмечают, что данное оружие опасно для мирных жителей.
Ранее администрация Байдена позволила Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации западным дальнобойным оружием. В Кремле заявили, что это свидетельствует о новом витке напряжённости в конфликте.
Конгрессмен Томас Мэсси призвал объявить импичмент Байдену за одобрение ударов по РФ.