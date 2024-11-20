Рискнул и проиграл: повторного нарушителя снова поймали за рулем

Задержанный мужчина уже имел проблемы с законом в этом году, ему было назначено наказание за аналогичное правонарушение. На этот раз против него заведено уголовное дело. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а в отношении водителя избрана мера процессуального принуждения.