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Рискнул и проиграл: повторного нарушителя снова поймали за рулем

60-летний водитель снова нарушил закон и попал под уголовное дело в Хабаровском крае.

В Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования и оказался повторным нарушителем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Полицейские остановили легковой автомобиль на подъездной дороге к СНТ «Луч». За рулем сидел 60-летний житель города Амурска.

«Мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения. Он отказался от медицинского освидетельствования», — рассказали в ОМВД России по Комсомольскому району.

Задержанный мужчина уже имел проблемы с законом в этом году, ему было назначено наказание за аналогичное правонарушение. На этот раз против него заведено уголовное дело. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а в отношении водителя избрана мера процессуального принуждения.

ГИБДД