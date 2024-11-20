На Алтае создали штамм бактерий для замены антибиотиков

Ученые выделили штамм бактерий из птичьей подстилки в одном из фермерских хозяйств Алтайского края. Проведенные исследования показали, что микроорганизм эффективно подавляет возбудителей инфекций и грибки, угрожающие здоровью животных и птиц. Ключевое преимущество штамма — его универсальность и устойчивость. Он может выживать в широком диапазоне температур и легко адаптируется к условиям окружающей среды, при этом оставаясь чувствительным к стандартным антибиотикам. Это значит, что его использование безопасно и не создает резистентных штаммов, как это происходит при неконтролируемом применении антибиотиков.