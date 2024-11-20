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Специалисты приступили к украшению улиц Владивостока к Новому году

Иллюминация будет полностью смонтирована до 25 декабря.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке началась установка новогодней иллюминации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МУП «ВПЭС». Первые элементы декора появляются на уличных светильниках в районе стадиона «Динамо» на улице Пограничной.

Основная часть светящихся объектов будет установлена вдоль центральных улиц города. В ближайшие дни украшения появятся также на улицах Семёновской и Светланской, где будут размещены композиции в виде колокольчиков, снеговиков и фейерверков.

В будущем украшения установят и на других улицах, а завершение работ по монтажу новогодней иллюминации запланировано до 25 декабря.

Автовладельцев Владивостока просят соблюдать скоростной режим в зонах проведения работ. О происшествиях, связанных с повреждением уличного освещения или новогодней иллюминации, можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу.