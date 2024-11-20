Капусту с жутким секретом нашли под Хабаровском

В Хабаровском крае обнаружена капуста, которая по содержанию нитратов может соперничать с химической лабораторией, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Россельхознадзор выявил превышение допустимых норм на сельхозучастках индивидуального предпринимателя.
Проверка прошла ещё в сентябре, а результаты исследований показали, что в капусте с одного из участков нитраты превышают норму вдвое — 1068 мг/кг при допустимых 500. Подобные нарушения нашли и на других участках.
Вредную капусту не просто заметили, но и взяли под контроль: информация передана в Роспотребнадзор, а фермер получил официальное предостережение.