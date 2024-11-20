Бывший тренер ХК «Авангард» Рябыкин считает, что у руководства команды паника

«Авангарду» однозначно нужно расти от своих корней и не надеяться исключительно на иностранцев. Собирать никого не нужно, у каждого есть телефон и интернет — наберите, сделайте конференцию, узнайте мнение омских ребят (Сушинского, Курьянова, Свитова и других легенд «Авангарда». — Прим. ред). На мой взгляд, в такой сложной ситуации именно с этого и нужно начинать свою работу. Омские ребята не временщики, они никуда не уедут, без них в «Авангарде» не построить долгосрочной хоккейной стратегии", — считает бывший тренер.