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Бывший тренер ХК «Авангард» Рябыкин считает, что у руководства команды паника

Бывший тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин прокомментировал последние решения тренерского штаба и положение в команде.

Источник: ХК "Авангард"

Экс-тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал решения нынешнего руководства «Авангарда» и положение дел в омском ХК. В частности, он заявил о том, что уповать на чудо в лице главного тренера-иностранца не стоит.

«Найти второго Хартли — практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом. Вообще последние события в “Авангарде” не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника», — заявил Рябыкин в интервью «Спортс.ру».

Как пояснил Рябыкин, непонятна логика последних трансфертов, когда обмены игроками следуют один за одним и в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики.

«Авангарду» однозначно нужно расти от своих корней и не надеяться исключительно на иностранцев. Собирать никого не нужно, у каждого есть телефон и интернет — наберите, сделайте конференцию, узнайте мнение омских ребят (Сушинского, Курьянова, Свитова и других легенд «Авангарда». — Прим. ред). На мой взгляд, в такой сложной ситуации именно с этого и нужно начинать свою работу. Омские ребята не временщики, они никуда не уедут, без них в «Авангарде» не построить долгосрочной хоккейной стратегии", — считает бывший тренер.

Напомним, вчерашняя встреча омской команды с минским «Динамо» опять закончилась поражением. Сейчас «Авангард» занимает лишь 10-ю строчку в таблице Востока.