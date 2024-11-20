В РФ разработали технологию определения границ опухоли головного мозга

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали методику определения границ опухоли головного мозга с помощью геометрического анализа изображений МРТ. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры вычислительной техники Сибирского федерального университета Людмила Покидышева.
«Коллективу авторов удалось повысить качество обработки снимков МРТ и точность определения границ новообразований головного мозга. За счет использования модифицированного алгоритма “Быстрое дискретное шиарлет-преобразование” выполняем геометрический анализ снимков МРТ, позволяющий выделить текстурные особенности изображения изучаемой области и определить границы опухоли с повышенной точностью», — сообщила она.
Использование подобной методики позволяет врачам при решении диагностических задач с высокой точностью формировать границы новообразования и прилегающих структур. Таким образом, медики смогут более детально изучать состояние опухоли и прилегающих структур в дооперационный период.
Исследование проводилось совместно учеными СФУ, Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Университета М. Ф. Решетнева, Института вычислительного моделирования СО РАН, Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.