Жители Иркутска могут сдать анализы на ВИЧ-инфекцию 20 ноября

Жителей и гостей Иркутска приглашают сдать анализы на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Обследование бесплатное и анонимное, результаты будут готовы уже через 15 минут. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском областном центре СПИД.
— Тест-мобиль стоит сегодня, 20 ноября, на парковке МУП «Центральный рынок» с 10:00 до 15:30, — уточнили в пресс-службе центра.
Следующий раз анализы можно будет сдать 27 ноября 2024, врачи будут ждать на парковке рынка с 10:00 до 15:30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе загорелась пятиэтажка. Пламя охватило квартиру на первом этаже, три человека не смогли покинуть дом из-за того, что в подъезде было слишком много дыма. Позже их вывели спасатели.