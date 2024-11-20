Жители Иркутска могут сдать анализы на ВИЧ-инфекцию 20 ноября

Жителей и гостей Иркутска приглашают сдать анализы на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Обследование бесплатное и анонимное, результаты будут готовы уже через 15 минут. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском областном центре СПИД.