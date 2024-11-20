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Прямое авиасообщение Хабаровск — Советская Гавань откроется в январе

Полеты будут осуществляться трижды в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В январе авиакомпания «Аврора» запускает новый рейс Хабаровск — Советская Гавань, приуроченный к 95-летию дальневосточной авиации. Рейсы будут выполняться трижды в неделю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

10 января 2025 года авиакомпания начнет полеты по новому маршруту. Запуск рейса символично совпал с 95-летием начала дальневосточной авиации — в этот день в 1930 году Михаил Водопьянов совершил первый полет по «Трассе героев». Его исторический рейс проложил путь воздушного сообщения в регионе.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит около часа, полеты будут осуществляться на современных самолетах Q400.

Стоимость билета в одну сторону на новом направлении составляет 5829 рублей. Билеты уже доступны для покупки на весь зимний период.