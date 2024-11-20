Прямое авиасообщение Хабаровск — Советская Гавань откроется в январе

10 января 2025 года авиакомпания начнет полеты по новому маршруту. Запуск рейса символично совпал с 95-летием начала дальневосточной авиации — в этот день в 1930 году Михаил Водопьянов совершил первый полет по «Трассе героев». Его исторический рейс проложил путь воздушного сообщения в регионе.