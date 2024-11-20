Экономист рассказал о последствиях оттока мигрантов из Новосибирска

В Новосибирскую область в 2024 году из стран ближнего зарубежья прибыло на 2530 мигрантов меньше, чем в прошлом году. Об этом говорят данные Новосибирскстата за первое полугодие. В текущем году — 6555 в регион прибыло 9085 человек из стран СНГ, за аналогичный период прошлого года — 9085.
Эксперты считают, что сокращение числа мигрантов будет идти и дальше, потому что Россия ужесточает миграционную политику и активно высылает нелегалов. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин рассказал BFM-Новосибирск, как эти процессы отразятся на рынке труда Новосибирской области.
«На разных регионах это скажется по-разному. Для таких мегаполисов, как Москва и Новосибирск, сокращение числа мигрантов будет определенной проблемой. Проводились исследования, которые показали, что мигранты практически не конкурируют с местным населением по рабочим местам. Они сидят в определенных нишах, в которые при существующем уровне заработных плат и других всяких вещей коренные жители не хотят идти. Такие исследования проводились в Москве, но их результаты применимы и к другим крупным городам. Кроме того, в стране в целом, особенно по рабочим специальностям, наблюдается значительный дефицит кадров. Поэтому рынок труда, безусловно, ощутит эти перемены. Проблемы, вызванные сокращением числа мигрантов, могут оказывать влияние на рынок от нескольких месяцев до года. Но при определенных мерах по переобучению, по изменению оплаты труда сотрудников можно сделать так, что всё пройдет мягче и легче. Но в таких отраслях, как торговля и строительство, это сделать трудно».
Напомним, в Новосибирской области в строительном секторе работает порядка 10 тысяч мигрантов. Со следующего года иностранным гражданам запретят работать в новосибирских детских садах и такси.