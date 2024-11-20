Экономист рассказал о последствиях оттока мигрантов из Новосибирска

«На разных регионах это скажется по-разному. Для таких мегаполисов, как Москва и Новосибирск, сокращение числа мигрантов будет определенной проблемой. Проводились исследования, которые показали, что мигранты практически не конкурируют с местным населением по рабочим местам. Они сидят в определенных нишах, в которые при существующем уровне заработных плат и других всяких вещей коренные жители не хотят идти. Такие исследования проводились в Москве, но их результаты применимы и к другим крупным городам. Кроме того, в стране в целом, особенно по рабочим специальностям, наблюдается значительный дефицит кадров. Поэтому рынок труда, безусловно, ощутит эти перемены. Проблемы, вызванные сокращением числа мигрантов, могут оказывать влияние на рынок от нескольких месяцев до года. Но при определенных мерах по переобучению, по изменению оплаты труда сотрудников можно сделать так, что всё пройдет мягче и легче. Но в таких отраслях, как торговля и строительство, это сделать трудно».