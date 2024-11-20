Итоги комплексного ремонта улиц по нацпроекту подвели в Иркутске

— Подход к проектированию изменился. Мы видим более подготовленную документацию, в которую входит обновление сетей и специфика местности. Сейчас перед нами стоит задача полностью синхронизировать работу по ремонту дорог. Год от года мы увеличиваем объемы реконструкций, в том числе и коммунальной инфраструктуры, — рассказал мэр города Руслан Болотов.