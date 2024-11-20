Итоги комплексного ремонта улиц по нацпроекту подвели в Иркутске

В Иркутске подвели итоги комплексного ремонта улиц по нацпроекту. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в 2024 привели в порядок 26 участков общей протяженностью 28,4 километра.
— Подход к проектированию изменился. Мы видим более подготовленную документацию, в которую входит обновление сетей и специфика местности. Сейчас перед нами стоит задача полностью синхронизировать работу по ремонту дорог. Год от года мы увеличиваем объемы реконструкций, в том числе и коммунальной инфраструктуры, — рассказал мэр города Руслан Болотов.
Так подрядчики заменили покрытие, обновили тротуары, установили новое освещение, ограждение, тактильную плитку, дорожные знаки, озеленили территорию. Работы прошли на Пролетарской, Горького, Академической, Якоби и других.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске предлагают сдать анализы на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также сифилис. Обследование бесплатное и анонимное, результаты будут готовы через 15 минут.