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Как казахстанцы будут отдыхать в декабре

В декабре в Казахстане отмечают государственный праздник — День Независимости. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.

В этом году праздничная дата выпадает на понедельник, соответственно, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте «Электронного правительства», казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.

Добавим, что в 2022 году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Кроме того, был лишен статуса государственного праздника День первого президента, 1 декабря. Ранее он также был выходным днем.

Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 14 по 16 декабря.

Отметим, что 30 и 31 декабря в этом году выпадают на понедельник и вторник, то есть являются обычными рабочими днями. Новогодние выходные ждут казахстанцев только в начале января.

Напомним, 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Добавим, согласно закону «О праздниках в РК», государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

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