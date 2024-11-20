Для Омской области объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омска и Омской области о погоде, при которой в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, а значит, жители потенциально могут ощутить вонь на улице. По прогнозу специалистов, такие метеоусловия продлятся до 11 часов среды, 20 ноября 2024 года.