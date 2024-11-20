Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для Омской области объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омска и Омской области о погоде, при которой в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, а значит, жители потенциально могут ощутить вонь на улице. По прогнозу специалистов, такие метеоусловия продлятся до 11 часов среды, 20 ноября 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

«С 20 часов 19.11.2024 г. до 11 часов 20.11.2024 г. на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — заявлено в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

Добавим, как правило, в такую погоду промышленным предприятиям делают предупреждение о необходимости снизить выбросы.

Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал, что в Омске прогнозируется повышение концентрации угарного газа.

экология