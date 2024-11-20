Еще в одном районе Омской области объявили о транспортных проблемах из-за денег

Отметим, с наступлением осени 2024 года о проблемах с общественным транспортом в районах Омской области заявлялось неоднократно. Так, с 7 октября 2024 года приостанавливались перевозки по райцентру Колосовского района. Кроме того, с 8 октября 2024 года планировалось остановить регулярные перевозки на территории Знаменского района.