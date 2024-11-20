Еще в одном районе Омской области объявили о транспортных проблемах из-за денег

«В ноябре заканчивается муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Учитывая недостаток средств, предоставленных из регионального бюджета на эти цели, мы вынуждены организовать перевозки за средства местного бюджета», — приводится обоснование сложившейся ситуации в официальной публикации.
При этом уточняется, что средства на частичное восстановление автобусного сообщения заложили при корректировке местного бюджета, что, как утверждается, позволит возобновить в «урезанном» варианте абсолютно все маршруты.
На «переходный период» оглашено следующее расписание автобусов:
— рейсы по маршруту «Горьковское — Лежанка» запланированы на 25, 27, 29 ноября, а также 2 и 4 декабря 2024 года;
— на аналогичные даты назначены рейсы по маршруту «Горьковское — Новопокровка»;
— по маршруту «Горьковское — Октябрьское» рейсы запланированы 26 и 28 ноября, а также 3 декабря 2024 года;
— автобусы по маршруту «Горьковское — Исаковка» пустят 25, 27 и 29 ноября, а также 2, 3, 4 декабря 2024 года;
— рейсы по маршруту «Горьковское — Павлодаровка» запланированы 2 и 4 декабря 2024 года.
Отметим, с наступлением осени 2024 года о проблемах с общественным транспортом в районах Омской области заявлялось неоднократно. Так, с 7 октября 2024 года приостанавливались перевозки по райцентру Колосовского района. Кроме того, с 8 октября 2024 года планировалось остановить регулярные перевозки на территории Знаменского района.