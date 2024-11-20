Вячеслав Быков прокомментировал возможность возглавить «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о шансах назначения в омский «Авангард» и перспективах выбора нового наставника клуба. В разговоре с журналистами Быков заявил, что не готов к работе тренером.
«Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства», — отметил он.
Комментируя желание руководства омского клуба пригласить североамериканского специалиста, Быков подчеркнул, что решение остается за менеджментом: «Болельщики, конечно, предпочли бы видеть российского тренера. Но это дело руководителей клуба. Всё зависит от того, как они видят развитие команды».
Также он положительно оценил работу Бенуа Гру, главного тренера челябинского «Трактора», который лидирует на Востоке, но отметил, что все решится в плей-офф.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Авангарда» продолжает поиск главного тренера среди североамериканских специалистов.