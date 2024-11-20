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Вячеслав Быков прокомментировал возможность возглавить «Авангард»

Экс-тренер сборной России заявил, что не готов к новым обязательствам, и оценил выбор тренеров клубом.

Источник: Om1 Омск

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о шансах назначения в омский «Авангард» и перспективах выбора нового наставника клуба. В разговоре с журналистами Быков заявил, что не готов к работе тренером.

«Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства», — отметил он.

Комментируя желание руководства омского клуба пригласить североамериканского специалиста, Быков подчеркнул, что решение остается за менеджментом: «Болельщики, конечно, предпочли бы видеть российского тренера. Но это дело руководителей клуба. Всё зависит от того, как они видят развитие команды».

Также он положительно оценил работу Бенуа Гру, главного тренера челябинского «Трактора», который лидирует на Востоке, но отметил, что все решится в плей-офф.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Авангарда» продолжает поиск главного тренера среди североамериканских специалистов.

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