Вячеслав Быков прокомментировал возможность возглавить «Авангард»

Комментируя желание руководства омского клуба пригласить североамериканского специалиста, Быков подчеркнул, что решение остается за менеджментом: «Болельщики, конечно, предпочли бы видеть российского тренера. Но это дело руководителей клуба. Всё зависит от того, как они видят развитие команды».