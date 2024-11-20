Погода в Приморье испортится к выходным

Минимальная температура в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, опустится до −9…-16 °С, на побережье до −4…-8 °С, в том числе во Владивостоке до −6…-8 °С. Субботний день тоже холодный: температура выше ноля сохранится лишь на восточном побережье и в юго-западных районах, на остальной территории 0…-7 °С. Местами возможен небольшой снег. Во Владивостоке — без осадков, но очень ветрено, дневной прогрев в пределах 0…-3 °С.