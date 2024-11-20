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Погода в Приморье испортится к выходным

В Приморском крае установилась спокойная погода. Сегодняшний и завтрашний день будут теплыми, солнечными и без существенных осадков, в пятницу пройдёт малоактивный атмосферный фронт, местами с небольшим снегом, резко похолодает и усилится ветер, а в субботу возможен снег, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидрометцентр.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: ДЕЙТА

Минимальная температура в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, опустится до −9…-16 °С, на побережье до −4…-8 °С, в том числе во Владивостоке до −6…-8 °С. Субботний день тоже холодный: температура выше ноля сохранится лишь на восточном побережье и в юго-западных районах, на остальной территории 0…-7 °С. Местами возможен небольшой снег. Во Владивостоке — без осадков, но очень ветрено, дневной прогрев в пределах 0…-3 °С.

В ночь на субботу, 24 ноября, выхолаживание ещё усилится: до −17…-22 °С на северо-востоке, до −6…-9 °С на побережье, в остальных районах до −10…-16 °С. Но дневной прогрев тоже будет интенсивнее: до −1…+5 °С на большей территории Приморья, на севере до −2…-5 °С. Ветер успокоится, осадки прекратятся.

В понедельник, 25 ноября, над акваторией Желтого моря образуется очередной циклон, который начнёт движение в сторону Владивостока. Он может испортить погоду в Приморском крае на первую половину следующей недели. Возможны и дождь, и снег, и ветер, и гололедные явления.