Житель Хабаровского края лишился прав из-за психического расстройства

В районе имени Лазо суд признал недействительным водительское удостоверение 41-летнего жителя поселка Обор, состоящего на учете у нарколога, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из-за употребления алкоголя у мужчины развилось психическое расстройство и потребовалась медицинская помощь. При этом у него были водительские права, и он управлял автомобилем, хотя заболевание этому препятствует.
— Прокурор района имени Лазо обратился в суд с иском о лишении права управления транспортными средствами. Мужчина с доводами не согласился и на судебное заседание не пришел. Суд удовлетворил требования прокурора и признал водительское удостоверение недействительным, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.