Адвокат вице-мэра Владивостока Ляйфера подал апелляцию по делу о взятках

Защита вице-мэра краевой столицы Алексея Ляйфера, которого в начале ноября этого года приговорили к 7 годам лишения свободы, подала апелляцию. Информацию об этом подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» в пресс-службе Первореченского районного суда Владивостока.
«Адвокат Ляйфера подал апелляционную жалобу 19 ноября по обвинительному приговору по делу о взятке. Срок на принесение возражений на жалобу — до 6 декабря», — прокомментировали корреспонденту «КП».
Напомним, что 2 ноября 2024 года Алексея Ляйфера приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу на сумму в 3 миллиона рублей. Следователи доказали, что в декабре 2018 года он получил взятку в 300 тысяч рублей за помощь компании в предоставлении в аренду участка на улице Жигура для строительства многоквартирного дома.
А в период с декабря 2021 года по январь 2022 года Ляйфер подстрекал начальника управления муниципальной собственности города продать земельный участок площадью 9750 квадратных метров на улице Высокой для эксплуатации гаражного кооператива.