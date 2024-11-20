Адвокат вице-мэра Владивостока Ляйфера подал апелляцию по делу о взятках

Напомним, что 2 ноября 2024 года Алексея Ляйфера приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу на сумму в 3 миллиона рублей. Следователи доказали, что в декабре 2018 года он получил взятку в 300 тысяч рублей за помощь компании в предоставлении в аренду участка на улице Жигура для строительства многоквартирного дома.