Новосибирцы составили антирейтинг травмпунктов города

В Новосибирске на основе данных платформы 2ГИС определили худшие травмопункты города. Медучреждения оценили пользователи онлайн-сервиса.
Лидером антирейтинга стал пункт неотложной травматологической помощи Клиники НИИТО на улице Фрунзе, он получил самые низкие оценки. В своих отзывах пациенты раскритиковали уровень профессиональной подготовки работников данного медучреждения.
А вот в «травме» на улице 2-й переулок Пархоменко в Ленинском районе людям больше всего не понравились длинные очереди, а также медлительность персонала. В результате, чтобы получить в данном пункте медицинскую помощь, пациентам приходится ждать по несколько часов. Новосибирцы также отметили грубое отношение медработников к посетителям.
Третье место в сомнительном топе занял травмпункт Детской городской клинической больницы № 6 на улице Трикотажной. Пациенты пожаловались на оказание неквалифицированной медицинской помощи, а также осложнения после лечения.
Ранее жители Новосибирска составили рейтинг самых неприглядных мест в городе.
Иван ЛУДНОВ.