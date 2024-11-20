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Новосибирцы составили антирейтинг травмпунктов города

Горожане оценили медицинские учреждения в онлайн-сервисе 2ГИС.

Источник: Прецедент

В Новосибирске на основе данных платформы 2ГИС определили худшие травмопункты города. Медучреждения оценили пользователи онлайн-сервиса.

Лидером антирейтинга стал пункт неотложной травматологической помощи Клиники НИИТО на улице Фрунзе, он получил самые низкие оценки. В своих отзывах пациенты раскритиковали уровень профессиональной подготовки работников данного медучреждения.

А вот в «травме» на улице 2-й переулок Пархоменко в Ленинском районе людям больше всего не понравились длинные очереди, а также медлительность персонала. В результате, чтобы получить в данном пункте медицинскую помощь, пациентам приходится ждать по несколько часов. Новосибирцы также отметили грубое отношение медработников к посетителям.

Третье место в сомнительном топе занял травмпункт Детской городской клинической больницы № 6 на улице Трикотажной. Пациенты пожаловались на оказание неквалифицированной медицинской помощи, а также осложнения после лечения.

Ранее жители Новосибирска составили рейтинг самых неприглядных мест в городе.

Иван ЛУДНОВ.

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