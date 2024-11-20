Новосибирцы составили антирейтинг травмпунктов города

А вот в «травме» на улице 2-й переулок Пархоменко в Ленинском районе людям больше всего не понравились длинные очереди, а также медлительность персонала. В результате, чтобы получить в данном пункте медицинскую помощь, пациентам приходится ждать по несколько часов. Новосибирцы также отметили грубое отношение медработников к посетителям.