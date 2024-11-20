Неотремонтированную улицу в Омске пометили знаком об успешном завершении работ

На улице Маяковского в Омске, где еще не завершены ремонтные работы, вдруг появился указатель с надписью о том, что улица якобы уже отремонтирована по проекту «Безопасные качественные дороги».
На несоответствие вывески фактам обратила внимание омичка, написавшая об этом в телеграм-канал «Фадина общается». Возмущенная женщина отметила, что на самом деле работы на этой улице — «еще лощадь не валялась».
Ситуацию прокомментировали в мэрии. Там признали, что работы на улице Маяковского, действительно, еще не завершены, ведется претензионная работа с подрядчиком.
«Указатель “Улица отремонтирована” установлен в рамках проведения работ, это тоже включено в договор», — пояснили появление странной вывески в мэрии.
Улицу Маяковского ремонтирует по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» компания «Дорстрой». По договору работы должны были завершиться еще до 1 августа.