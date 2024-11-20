Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неотремонтированную улицу в Омске пометили знаком об успешном завершении работ

Указатель установили еще до завершения ремонта.

Источник: Комсомольская правда

На улице Маяковского в Омске, где еще не завершены ремонтные работы, вдруг появился указатель с надписью о том, что улица якобы уже отремонтирована по проекту «Безопасные качественные дороги».

На несоответствие вывески фактам обратила внимание омичка, написавшая об этом в телеграм-канал «Фадина общается». Возмущенная женщина отметила, что на самом деле работы на этой улице — «еще лощадь не валялась».

Ситуацию прокомментировали в мэрии. Там признали, что работы на улице Маяковского, действительно, еще не завершены, ведется претензионная работа с подрядчиком.

«Указатель “Улица отремонтирована” установлен в рамках проведения работ, это тоже включено в договор», — пояснили появление странной вывески в мэрии.

Улицу Маяковского ремонтирует по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» компания «Дорстрой». По договору работы должны были завершиться еще до 1 августа.