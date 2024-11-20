Бывшая начальница почтового отделения в Башкирии наворовала на 380 тыс. рублей и получила условный срок

В Иглинском районе Башкирии перед судом предстала бывшая начальница почтового отделения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
С апреля по июнь этого года женщина получала деньги от граждан за почтовые услуги, но не вносила их в кассу. Кроме того, она забирала себе товары и продукты питания. Причиненный ею ущерб оценивается в более чем 380 тысяч рублей. Все деньги она потратила на ставки.
На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение», она признала вину. Иглинский межрайонный суд назначил ей 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также взыскал с нее ущерб.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.