Бывшая начальница почтового отделения в Башкирии наворовала на 380 тыс. рублей и получила условный срок

С апреля по июнь этого года женщина получала деньги от граждан за почтовые услуги, но не вносила их в кассу. Кроме того, она забирала себе товары и продукты питания. Причиненный ею ущерб оценивается в более чем 380 тысяч рублей. Все деньги она потратила на ставки.