Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

«Все санатории круглогодичные, но ценовых периодов несколько. В сезон объект три звезды и ниже — это от 4 до 7 тысяч рублей в день. В межсезонье цены могут снижаться до 2−3 тысяч. В категориях 4 и 5 звезд, где медцентры более комфортные и включают расширенный ассортимент услуг, в сезон доходит до 20 тысяч рублей за день, а в межсезонье путевки сюда можно купить в пределах 10 тысяч», — уточнила Клименко.