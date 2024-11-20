Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

Тренд на оздоровление.
По ее словам, во всей России прослеживается общий тренд на оздоровление.
«Пандемия нас всех научила заботиться о здоровье, и это дало некий отложенный спрос на такие услуги», — заметила она.
В этом смысле Крым становится все более привлекательным для российского туриста, так как «перестает восприниматься просто как объект для пляжного отдыха», добавила Клименко.
«Крым восстанавливает свой статус всероссийской здравницы. И турист, который приезжает к нам, делает это не только в погоне за достопримечательностями, эмоциями и несомненно замечательным воздухом, но и для того, чтобы восстановиться и сделать себя приверженцем здорового образа жизни», — сказала специалист.
По ее словам, наполнение санаторно-курортных услуг в Крыму сегодня очень отличается от советского периода. Это уже не классические программы, когда гость по расписанию бегает по кабинетам на процедуры, а целые комплексы для восстановление ментального здоровья, психоэмоционального статуса, отметила Клименко.
«И это не только базовые процедуры — грязи, ванны, терренкуры. Сегодня путевки наполняются массой околомедицинских услуг. Это кабинеты психологов, кабинеты с релаксацией, кабинеты спокойствия, СПА-процедуры и услуги по инновационной медицине. Каждый объект формирует санаторно-курортную путевку по-своему», — рассказала Клименко.
Кроме того, как показывает анализ цен на такие услуги, в Крыму они существенно ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге или Москве, «откуда с удовольствием едут туристы», заметила она.
«Причем это разница 15−20%. А если вы покупаете в комплексе услуги, то обычно дается общая скидка 20−30%. Поэтому покупка санаторно-курортной путевки в Крым очень выгодна», — добавила она.
Что с ценами.
По словам Клименко, объекты размещения в Крыму предлагают санаторно-курортное оздоровление на период до семи дней. Уровень цен варьируется в зависимости от категории средства размещения и медицинской организации, работающей на его базе.
При этом многое зависит от сезона, подчеркнула эксперт.
«Все санатории круглогодичные, но ценовых периодов несколько. В сезон объект три звезды и ниже — это от 4 до 7 тысяч рублей в день. В межсезонье цены могут снижаться до 2−3 тысяч. В категориях 4 и 5 звезд, где медцентры более комфортные и включают расширенный ассортимент услуг, в сезон доходит до 20 тысяч рублей за день, а в межсезонье путевки сюда можно купить в пределах 10 тысяч», — уточнила Клименко.
Она отметила, что Крым для туриста, желающего оздоровиться, полезен в любое время года, и лето при всей его притягательности не для всех лучший период.
«Лето период достаточно напряженный, например, для гипертоников. Поэтому мне, например, нравятся периоды низких цен, в которых Крым прекрасен. Это апрель, когда только начинает просыпаться зелень, появляются первые цветущие растения, а парки в дымке. И это октябрь — период золотой осени, когда в Крыму всегда задерживается лето и море еще бывает теплое», — поделилась она.
Развитие сферы санаторно-курортных услуг в Крыму Клименко считает очень важным еще и с точки зрения притока средств, в том числе инвестиций.
«В общем мировом потоке санаторно-курортные услуги занимают примерно 1%, но с финансовой точки зрения они дают оборот 5%. То есть эта сфера еще и очень денежноемкая и полезна для региона с точки зрения привлечения денег туристов и инвесторов. И сегодня очень многие туроператоры создают свои санатории, понимая, что тренд движется от пляжного отдыха к комплексному оздоровлению».
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря высказал мнение, что статус Крыма как всероссийской здравницы вернется полностью, когда республика догонит тренды оздоровительного туризма в стране.
Глава республики Сергей Аксенов 19 ноября заявил, что Крым активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам привлечения инвесторов и расширения программ льготного кредитования для реконструкции круглогодичных санаториев и здравниц региона.