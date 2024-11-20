Сибирячка 11 дней провела в тайге без еды и воды. Ее нашли благодаря лаю собаки — только вот питомца у женщины не было

Уже и не надеялись найти живой… В Иркутской области таинственным образом пропавшую женщину нашли лишь на 11 день!
28 сентября 2024 48-летняя сибирячка отправилась в глухую тайгу, спустя пару часов позвонила дочери и сказала, что вокруг зимовья бродит медведь, а после пропала. Семья забила тревогу, было ясно — нужно действовать.
— В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что её мама, работающая сторожем на лесозаготовительном предприятии, уже пять дней не выходит на связь. Она отправилась на вахту на отдалённую базу в тайге, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители и спасатели отправились на указанную базу, только никого там не нашли. Несколько дней бродили по округе.
Поиски завершились 8 октября 2024. Женщину нашли в двух километрах от той самой базы, она лежала в ветвях поваленных деревьев. Уже не могла нормально ходить, сил совсем не осталось. Ее отвезли в больницу.
— Я решила набрать немного ягод, только вот в какой-то момент заблудилась. Примерно десять суток я ходила по лесу. Ни еды, ни воды не было. Я очень благодарна, что меня вытащили, — со слезами на глазах рассказывает женщина.
Кажется, у нее есть ангел-хранитель, ведь найти ее помогло настоящее чудо. В какой-то момент поисковики услышали лай. Раздавался он с самого труднопроходимого и неожиданного направления, куда, казалось, просто так не доберешься.
Они пошли на звуки, которые после и привели к женщине. Только вот загвоздка в том, что ни у спасателей, ни у сибирячки не было собаки. Никто не видел животное после. В памяти остался лишь лай, спасший жизнь человека.
Кстати, сейчас с женщиной все хорошо. Известно, что ее жизни больше ничего не угрожает.