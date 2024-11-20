Гололед подчеркнул проблемы содержания дорог в Приморье

«Гололёд позволил обнаружить проблемы, которые требуют немедленного решения. Их решение является крайне важным для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны здоровья жителей и гостей края. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.