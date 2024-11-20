Гололед подчеркнул проблемы содержания дорог в Приморье

Сергей Столяров, заместитель прокурора Приморского края, инициировал проведение проверок, направленных на соблюдение законодательных норм, касающихся содержания автомобильных дорог в регионе. Надзорное ведомство приступило к реализации данного поручения. Сергей Столяров акцентировал внимание на необходимости принятия дополнительных мер, направленных на улучшение качества содержания дорог.
Прокуратура направила представление главе города с требованием устранить выявленные нарушения. Результаты рассмотрения этого представления находятся под постоянным контролем. В ходе проверок особое внимание уделяется выполнению контрактов на содержание дорог и улиц.
«Гололёд позволил обнаружить проблемы, которые требуют немедленного решения. Их решение является крайне важным для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны здоровья жителей и гостей края. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.