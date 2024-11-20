Почти три десятка омичек получат по 25 тысяч рублей за воспитание детей

Ко Дню матери (24 ноября) в Омске наградят омичек, воспитавших пять и более детей. 26 жительниц Омской области получат медали «Материнская слава» и выплату в 25 тысяч рублей. В семьях этих омичек воспитываются в общей сложности 143 ребенка.
Таким образом, в Омской области станет 1500 тысячи жительниц, получивших данное государственное признание за рождение и воспитание детей.
Выплата к награде в этом году сразу в 2,5 раза (впервые увеличена с 2018 года).
25 омских отцов награждены медалями «Отцовская доблесть». Её вручают папам, воспитавшим троих и более детей.
Кроме региональных наград, для многодетных семей предусмотрены и государственные. Так, звание «Мать героиня» дают женщинам, родившим десять и более детей. Обладательницам этого звания полагается премия в 1 миллион рублей.
Орденом «Родительская слава» и премией в 500 тысяч рублей награждаются семьи или родитель за воспитание семерых и более детей.
Медаль ордена «Родительская слава» и 200 тысяч рублей получают семьи за достойное воспитание четверых и более детей.
По данным регионального Министерства труда и социального развития Орденом «Родительская слава» награждены 5 семей Омской области и 1 многодетный отец. Медалью ордена «Родительская слава» награждены 3 семьи Омской области.
Ранее мы писали, что для многодетных семей Омской области изменили правила получения льгот.