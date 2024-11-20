Почти три десятка омичек получат по 25 тысяч рублей за воспитание детей

Ко Дню матери (24 ноября) в Омске наградят омичек, воспитавших пять и более детей. 26 жительниц Омской области получат медали «Материнская слава» и выплату в 25 тысяч рублей. В семьях этих омичек воспитываются в общей сложности 143 ребенка.